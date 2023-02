Z víťazstva sa tešil len pár minút, grécky lyžiar bol diskvalifikovaný

Dvadsaťjedenročný Steen Olsen sa dostal prvýkrát v kariére na pódium, dosiaľ bolo jeho maximom v SP 4. miesto v obrovskom slalome v Schladmingu v januári 2023.

"Je to neuveriteľné. Neviem, čo povedať, je to také bláznivé. Čo sa týka viditeľnosti, podmienky boli skutočnou výzvou. Išlo o to len si veriť a jazdiť naplno," povedal 21-ročný Nór v rozhovore pre televíziu FIS.