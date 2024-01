Adam Žampa zistil, prečo sa Gutová Behramiová a Shiffrinová radi vracajú na Slovensko

Slovenský lyžiar ADAM ŽAMPA má možnosť vyštartovať na trať obrovského slalomu v Jasnej ako prvý. Spoločne s bratmi je predjazdec pretekov. Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2023/2024

Petra Vlhová a priebežné poradia v sezóne 2023/2024 „Vyskúšať si pretekársku trať je vždy super a dokonca s číslom jeden. To je veľká výhoda. Veľmi si vážim, že ma organizátori zavolali,“ prezradil v rozhovore pre Sportnet.

Tridsaťtriročný slovenský lyžiar spolupracuje aj s televíznou stanicou JOJ Šport a vyspovedal niektoré z lyžiarok. „Rozprával som sa aj s Mikaelou Shiffrinovou. Takisto má Slovensko veľmi rada. Povedala niekoľko viet aj po slovensky, čo ma veľmi prekvapilo,“ pousmial sa nad reakciou rivalky Petry Vlhovej.

Lyžiarky mali dnes voľné jazdy na súťažnej zjazdovke. Ako sa pripravujú na preteky? Čo ste robili vy deň pred pretekmi? Deň pred pretekmi som zvykol mať ľahký tréning na kopci a dával som si tri alebo štyri jazdy. Definitívne si vyberiem, na akých lyžiach chcem pretekať. Nasleduje dobrý obed a relax. Potom mám ľahký kondičný tréning približne tridsať, štyridsať minút.

S fyzioterapeutom si dám ľahšie brušné stabilizačné cviky alebo cviky na balans a výbušnosť, aby sme sa pripravili na ďalší deň. Večer si dám ľahšiu večeru, aby sa mi aj ľahšie spalo. Snažím sa nemyslieť veľmi na súťažný deň, pretože to aj tak neviem ovplyvniť. V deň pretekov je dobré vstať s čistou hlavou, rozcvičiť sa a dať si ľahké raňajky. Keď som priamo na kopci, tak idem na prehliadku trate a podľa toho sa rozcvičujem. Snažím sa prispôsobovať pretekárskej trati na rozjazdách. Voláme to wurm-up. Zvyknem si dať tri alebo štyri jazdy.

V rozhovore sa dozviete: Čo robia lyžiarky deň pred pretekmi?

Na čo sa lyžiarky zameriavajú pri prehliadke trate?

Ako si vyberajú správne lyže?

Čo v prípade, ak chcú lyže na poslednú chvíľu zmeniť?

Ako je pripravená zjazdovka?

Prečo sa elitné lyžiarky radi vracajú na Slovensko?

Potom prichádza časť prípravy, keď sa na štarte poriadne rozcvičujeme. Robíme cviky na to, aby sme sa zahriali. Náš šport je výnimočný, pretože je to iba o jednom kole, prípadne dvoch a lyžiar má iba minútu na to, aby podal top výkon. Druhá šanca nie je. Trať si stále predstavujem v hlave a vizualizujem, kde sú ťažké pasáže. Na toto sa sústredím pred pretekmi a do každého oblúku chcem dať sto percent.

Keď máte voľné jazdy, čo si na svahu všímate? Dievčatá majú pred pretekmi výhodu, že si môžu otestovať trať. Mužom sa to už zrušilo a my nemôžeme ísť na trať vôbec. Prvýkrát vidíme trať až v deň pretekov počas prehliadky a vtedy sa na nej nemôžeme už spúšťať. Je to trochu iné. Je dôležité si odsledovať terénne vlny a kde je strmý kopec. Takisto aj vzdialenosti brán, koľko metrov sú od seba vzdialené. Niekde je obrovský slalom menej zatočený a bránky sú viac pri sebe. To znamená, že nie je tak rýchly. Niekde je viac zatočený s bránkami ďalej od seba.

Počas prehliadky musíme rozmýšľať, ako pôjdeme a kde máme zatlačiť viac. Ak je niekde veľká hrana, je dôležité sa na to koncentrovať už dve bránky predtým. Najdôležitejšie pasáže sú za hranami, aby si lyžiar zobral čo najväčšiu rýchlosť do roviny. To sú kritické zóny. Prečo muži nemôžu testovať súťažnú trať? Dohodli sa tak mužský tréneri, aby sme si zbytočne nerozbíjali zjazdovku. Každý v krajine má výhodu, že pozná kopec. Častokrát je síce trať ľadová, ale deň pred pretekmi to nie je tak pripravené. Keď chlapi poriadne do podložky zatlačia, tak tam ostanú ryhy a v pretekoch to nie je nič príjemné.

Aký je kopec v Jasnej? V Jasnej je dôležité, aby lyžiarky šli čisto. Zo znamená, aby sa im neprášil sneh od lyží a čo najviac rezali oblúky. Čím viac budú brzdiť, tým pôjdu pomalšie. Tento kopec nie je ani rovný, ani strmý. Je to niečo medzitým. Je teda veľmi dôležité ísť čisto a ísť od štartu do cieľa plynulo. Je tam niekoľko terénnych vĺn, cez ktoré sa dá ísť čisto. Budem mať možnosť si to vyskúšať ako predjazdec. V časti Priehyba je veľká zákruta doľava, kde je dôležité rozmýšľať a udržať si správne tempo. Je takisto dôležité ju prejsť čisto, pretože ani záverečná sekcia nie je veľmi strmá. Je potreba naháňať lyže čo najrýchlejšie do cieľa.

Môže sa počasie v priebehu noci zmeniť tak, že si ešte v deň pretekov zmeníte lyže? Áno, stáva sa to. Treba si sledovať predpoveď a prispôsobiť sa. Za tie roky však poznáme kopce a vieme, kde bude obrovský slalom viac zatočený a kde viac rýchly. Vieme približne, aké sú snehové podložky. Keď mrzne, je to veľmi ľadové. Keď je teplejšie, tak je to menej ľadové. Je dôležité, aby sa lyžiar na svojich lyžiach čo najlepšie cítil. Každý vie, ako mu jeho lyže fungujú. Ak si vyberie tie správne, tak musí svojmu materiálu stopercentne veriť.