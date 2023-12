Stačilo i päť sekúnd. Škoda zopár stotín, ktoré mi chýbali na postup, uviedol Žampa

„Bol to boj. Mrzí ma horná časť trate, kde som dostal veľmi veľa. V ďalších medzičasoch som už figuroval okolo 23. miesta, čo bolo dobré. Bolo to náročné. Škoda zopár stotín sekundy, ktoré mi chýbali na postup,“ prezradil slovenský reprezentant.

Najstarší zo súrodeneckej dvojice na štarte stratil na prvom úseku sekundu na vedúceho Marca Odermatta viac ako sekundu. Bol to až 68. najrýchlejší medzičas.

„Mrzí ma, že sme nemali také šťastie na viditeľnosť ako prví lyžiari. My sme mali všetko biele a difúzne svetlo. Je to však šport. Dal som do toho všetko, ale nestačilo to. Mal som i dobré sekcie. Verím však, že o týždeň v Alta Badii to bude lepšie,“ pokračoval tridsaťtriročný lyžiar.

Andreas Žampa vypadol po druhom medzičase. „Ako vždy je obrovský slalom vo Val d’Isere náročný. Mrzia ma chyby. Pristúpil som si vnútornú lyžu a stratil som líniu. Niektoré sekcie boli naozaj dobré,“ uviedol druhý Slovák na štarte.