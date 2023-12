ONLINE: Obrovský slalom mužov vo Val d'Isere dnes (Adam a Andreas Žampovci, 1. kolo) LIVE

Loňská sezóna nabídla deset závodů obřího slalomu a měla jasného krále. Švýcarnasbíral 840 bodů a druhéhoz Norska pokořil rozdílem 180 bodů, třetí Slovinecbyl téměř o dalších dvě stě bodů zpět. Body získal rovněž slovenský reprezentant, nejstarší z bratrské trojice patřil s 29 body do čtvrté desítky hodnocení disciplíny.1.Marco Odermatt (SUI) 840 b2.Henrik Kristoffersen (NOR) 660 b3.Žan Kranjec (SLO) 464 b4.Marco Schwarz (AUT) 449 b5.Alexis Pinturault (FRA) 409 b6.Loïc Meillard (SUI) 406 b7.Lucas Braathen (NOR) 372 b8.Gino Caviezel (SUI) 277 b9.Rasmus Windingstad (NOR) 239 b10.Filip Zubčić (CRO) 221 b...