Prekonáva sa každý víkend. Týždeň po víťazstve zabehol Chára ďalší maratón

„Vždy som bol fanúšikom vytrvalostných športov. V nich sa ľudia pokúšajú posúvať svoje hranice a snažia sa dokázať, čo všetko je možné. Aj ja som to chcel vyskúšať,“ hovoril Chára pred mesiacom pred newyorským maratónom.

„K maratónom ma priviedla aj zvedavosť,“ povedal Chára pre americké vydanie denníka The Sun.

Prvý maratón odbehol víťaz Stanleyovho pohára v apríli tohto roku v Bostone v čase 3:38 h.

Po Bostone štartoval na ďalších troch maratónoch a na každom si vylepšil osobný rekord. Vo Wyomingu sa posunul na 3:27 h, v Portlande na 3:24 h. V polovici októbra na Baystate Marathon v meste Lowell si vytvoril nový rekord – 3:16 h.

Pred mesiacom v New Yorku dosiahol čas 3:19 h. Zatiaľ sa mu podarilo všetky maratón zdolať do štyroch hodín. Posledný na Floride bol najpomalším, no v nedeľu tu bolo celkom teplé počasie (okolo 25 stupňov).

Okrem toho sa Chára postavil na štart maratónu len týždeň po tom, čo zvíťazil vo svojej vekovej kategórii na polovičnom Ironmanovi v Daytone - 1,9 km plávania, 90 km cyklistiky a polmaratón vtedy zvládol za 5:03 h.