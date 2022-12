Je to bronz, ale pre nás má hodnotu zlata, tvrdí tréner Chorvátska po víťazstve nad Marokom

Maročania odpovedali podobným spôsobom. Ich priamy kop rozohral Hakim Ziyech a z bezprostrednej blízkosti prekonal Dominika Livakoviča prudkou hlavičkou Achraf Dari. Pre obrancu to bol prvý presný zásah v národnom tíme.

Oršič vsietil víťazný gól ešte pred prestávkou, keď zatočil loptu na zadnú žrď, od ktorej sa odrazila do siete. Maroko malo v druhom dejstve ešte niekoľko šancí, chýbala im však presnosť a Chorvátov podržal aj Livakovič.

Balkánci zvíťazili vo vyraďovacej fáze MS v riadnom hracom čase prvýkrát od roku 1998, keď si poradili s Holandskom 2:1 taktiež v boji o tretie miesto.

Zlatko Dalič nešetril chválou

"Je to bronz, ale pre nás má hodnotu zlata. Znamená to najlepší moment turnaja a svojím spôsobom aj koniec cyklu. Pre niektorých hráčov to bol vzhľadom na ich vek posledný svetový šampionát," uviedol chorvátsky tréner Zlatko Dalič podľa AFP.

Jeho tím v zostave s 37-ročným kapitánom Lukom Modričom a 33-ročným stopérom Dejanom Lovrenom čaká v júni ešte finále Ligy národov a kvalifikácia na EURO 2024, pričom Modrič v minulosti avizoval, že počíta aj so samotnými majstrovstvami Európy. Dalič však vidí budúcnosť chorvátskeho tímu nádejne aj po odchode skúsenejších hráčov.