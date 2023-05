Švédi doplnia súpisku aj o hviezdu NHL. Pri ich zlate bol najlepší hráč

TAMPERE. William Nylander posilní Švédsko na MS v hokeji v Tampere a Rige. Informovali o tom švédske médiá i kanadský portál TSN.

Útočník Toronta má zaujať posledné voľné miesto na súpiske. "Tre Kronor" už potvrdilo príchod aj jeho klubového spoluhráča obrancu Timothyho Liljegrena.

Pre 27-ročného Nylandera to bude štvrtý štart na svetovom šampionáte, pričom v roku 2017 získal so Švédskom zlato. Vtedy bol so siedmimi gólmi najlepší strelec, najužitočnejší hráč a dostal sa tiež do All Star tímu turnaja.