Hororový štart pre Kanadu. Proti Švédsku utrpela hanebný debakel

BRATISLAVA. Hokejisti Švédska do 18 rokov obhajujú vo Švajčiarsku na MS 2023 zisk zlatých medailí, no to, čo sa im podarilo v úvode turnaja nečakal nikto.

Mužstvo pod vedením trénera Andersa Eriksena deklasovalo výber Kanady 8:0, keď ťažilo najmä z vydarenej prvej tretiny, v ktorej nastrieľalo päť gólov.

Na gólový uragán stačilo Švédom necelých desať minút, pričom až pri troch presných zásahoch bol 18-ročný obranca Axel Sandin-Pellikka.