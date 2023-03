Vytrvalostné preteky ovládli Talianky, Ivona Fialková tesne za prvou tridsiatkou

Dvadsaťosemročnej Vittozziovej však aj druhá priečka stačila na to, aby ovládla hodnotenie disciplíny a získala malý krištáľový glóbus. V minulosti vyhrala hodnotenie SP vo vytrvalostných pretekoch aj v ročníku 2018/219.

Paulína Bátovská Fialková minula na strelnici trikrát a s mankom 5:41,0 min na víťazku jej to stačilo na nebodovanú 49. pozíciu. Ivona Fialková v individuálnych súťažiach SP bodovala vôbec prvýkrát v aktuálnom ročníku.

Preteky nevyšli sestrám Remeňovým, ktoré sa okrem bežeckej časti trápili aj na strelnici. Zuzana so šiestimi trestnými minútami obsadila so stratou 11:00,7 min až 85. miesto, Mária rovnako so šiestimi chybnými výstrelmi skončila na 88. stupienku (+11:59,9 min).

V celkovom poradí je suverénnou líderkou Francúzka Julia Simonová, ktorú vo štvrtok klasifikovali s dvoma chybami na strelnici a mankom 1:49,5 min na víťazku na 4. poste. Druhá je už Vittozziová, ktorá sa dostala pred Švédku Elviru Öbergovú, na Francúzku stráca 148 bodov.

Bez jedinej chyby na strelnici absolvovalo štvrtkové vytrvalostné preteky v Östersunde len päť pretekárok, okrem Wiererovej s Vittozziovou aj piata Kanaďanka Emma Lunderová, deviata Nórka Karoline Offigstad Knottenová a osemnásta Rakúšanka Dunja Zdoucová. Celkovo štartovalo 93 biatlonistiek.