Tri chyby Bátovskej Fialkovej boli veľa, vytrvalostné preteky vyhrala Öbergová

"Tri chyby je veľa. Prijala som to však a na trati som bojovala, nešlo sa mi dobre. Moje výkony tu nie sú prepadák, ale sú ďaleko od toho, čo by som chcela. Mrzia ma ležky, lebo tam som si verila. Trať nebola až tak hrozná, ako som čakala, robila som všetko, čo som mohla," poznamenala Paulína Bátovská Fialková v prenose RTVS Šport.

"Som rada, že som to takto zvládla. Som rada, že bolo teplejšie, ale na trati som sa necítila až tak dobre. Som spokojná, pretože som spravila aj pekný finiš," zhodnotila M. Remeňová. Zuzana Remeňová so šiestimi chybami (2+1+2+1) na strelnici obsadila 75. stupienok (+ 10:32,3 min).

Ivone Fialkovej nevyšla streľba a najmä druhá položka, na ktorej z piatich pokusov trafila iba raz. Dovedna nazbierala až sedem trestných minút a s mankom 9:12,0 min na víťazku v celkovom poradí ju klasifikovali na 65. pozícii.

"Veľmi ťažko sa mi to hodnotí. Som nahnevaná, pretože som to zase nedokázala odhadnúť a chorá som bežala preteky. Sme asi jediný tím, ktorý nemá doktora, ktorý by ma dokázal zastaviť. Ťahá sa to so mnou celú sezónu, ja však chcem bojovať. Od prvého kola som dnes vedela, že som spravila chybu," hovorila nahnevaná Ivona Fialková.