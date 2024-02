Američanka s unikátnym zápisom, dosiahla ho iba ako tretia v histórii

V sobotnom finále dosiahla čas 3:29,88 min. Zlato získali Číňania, za ktorými Slováci zaostali o 8,70 s. Striebro vybojovali Austrálčania, bronz putuje do USA.

Slovenské kvarteto postúpilo do finále v konkurencii 20 štafiet siedmym najlepším časom (3:31,67). "Prišli sme s veľmi dobrou náladou. Povedali sme si, že sa do toho fakt oprieme a pokúsime sa dostať do finále, čo sa podarilo," uviedol Duša pre Slovenskú plaveckú federáciu (SPF).