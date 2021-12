Kde bude Vlhová, EURO a hokejové MS? O šport je medzi kanálmi boj

BRATISLAVA. Fanúšikovia športu pozor. Viete, na ktorom kanáli si môžete pozrieť preteky Petry Vlhovej, na ktorom kvalifikačné zápasy futbalovej kvalifikácie a hokejové majstrovstvá sveta?

Aj takto by mohol znieť televízny spot na televízny program pre fanúšikov. Ak v minulosti nebola taká nutnosť mať program alebo prehľad toho, kto akú súťaž vysiela, aktuálne by to bola veľmi vítaná pomôcka.

Diváci sa o tom presvedčili už v novembri počas slalomu Svetového pohára vo fínskom Levi. Zo zvyku si pustili RTVS a Petra Vlhová nikde.