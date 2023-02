Výber šéfredaktora: Škriniar je grátis a kto tu ubližuje ruským športovcom

Milana Škriniara si Inter Miláno cenil tak vysoko, že za neho napokon nedostane nič, ruským športovcom sa údajne upierajú ich ľudské práva a brankár Jaroslav Halák v 37 rokoch ešte nepatrí do hokejového dôchodku.

Na návrh Medzinárodného olympijského výboru, za akých podmienok by sa reprezentanti momentálne suspendovaných krajín mohli predstaviť pod piatimi kruhmi, už reagovali politickí lídri viacerých krajín, či naposledy jeden z výborov OSN.

Hlavný argument pre návrat? Žiadny športovec by nemal byť diskriminovaný (z účasti na olympiáde) len preto, že je držiteľom nejakého pasu. Ako rýchlo sa dá zvyknúť na vojnu, ak ju sledujete iba v televízii...

Zaručili mu to päť víťazstiev za sebou i 93,8-percentná úspešnosť zákrokov, od 17. decembra najlepšia v NHL. Čo je za touto zmenou?

Na jej začiatku patril k sklamaniam. Z ôsmich zápasov v drese New York Rangers prehral sedem a s 88,8-percentnou úspešnosťou zákrokov patril k najhorším v súťaži. Potom sa čosi zlomilo. Halák sa akoby lusknutím prsta medzi najlepších.

Za úspechmi americkej lyžiarky stojí aj Kanaďan so slovenskými koreňmi Paul Kristofic, ktorý je šéftréner amerického ženského lyžiarskeho tímu už osem rokov.

Čítajte: Rozpráva lámanou slovenčinou. Trénuje Shiffrinovú a teší sa z jej úspechov

Noví slovanisti nie sú Slováci

Futbalový Slovan čaká náročná jar. Okrem obhajoby majstrovského titulu sa klub pokúsi natiahnuť aj svoju európsku misiu v Konferenčnej lige.

Dopomôcť by tomu mali aj noví hráči, ktorých Slovan tento týždeň predstavil. Podľa plánov to mali byť aj nejakí Slováci. Ale nie sú. A budú to naozaj posily?

Čítajte: Kmotrík chcel Slovákov. Rokovania stroskotali, priznal športový riaditeľ