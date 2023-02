Pohár vyhrali aj s osobnosťou, ktorá už nehrá. Tréner: Chcel mať vstup zdarma

Finálový zápas proti Komárnu sa pre Prešov nevyvíjal dobre. Ako ho s odstupom času hodnotíte?

Trochu už zo mňa opadli emócie, pretože ma ľudsky mrzelo najmä to, že sa Komárnu zranil nahrávač Maroš Kasperkevič, ktorý je môj kamarát. Na druhej strane, niečo podobné sa stalo minulý rok aj nám, keď nám vypadol Lamanec a v prvom zápase sa zranil aj Mikovčík. To tiež mohlo ovplyvniť celkový výsledok, takže treba to tak zobrať. Je to proste šport.