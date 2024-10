Slovenské tímy sa o senzáciu nepostarali, proti favoritom nezískali ani set

František Bočkay, tréner Volley project UKF: "Rešpektujem silu aj kvalitu súpera. Pred zápasom som hovoril, že na dobrý výsledok môžeme pomýšľať len vtedy, keď nám všetko vyjde ideálne. Nestalo sa tak. Mali sme pasáže, v ktorých sme dokázali so súperom držať krok, ale tých nebolo veľa. Levski nám nastavilo zrkadlo. Nevedeli sme si urobiť vlastný bod ani po pozitívnej, ani negatívnej prihrávke. Súper veľmi dobre blokoval. Nám sa to nepodarilo a to musíme pred odvetou zmeniť. Mentálne sme boli nastavení dobre, ale to nám vydržalo len pár bodov. Potom sme sa zlomili. Nepodali sme dobrý výkon. V sobotu sa musíme v domácej súťaži oklepať a v odvete byť pre Levski dôstojnejším súperom. Musíme bojovať a pokúsiť sa v stredu o zlatý set."

/zdroj: svf.sk/