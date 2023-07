Slovenskí volejbalisti odštartovali letný blok prípravy, prioritou zapracovať do tímu mladých

NITRA. Slovenská reprezentácia volejbalistov odštartovala v pondelok letný blok prípravy.

Ten bude trvať do 12. augusta, no nie je počas neho v pláne žiadny prípravný zápas. Jedna z priorít bude zapracovať do tímu mladých a talentovaných hráčov.

"Príprava bude hlavne o technických zručnostiach. Tomu sa budeme venovať v prvej časti.

Následne budeme veľa pracovať s loptou, aby sme zdokonaľovali techniku jednotlivých hráčov a v tretej časti kempu budeme pracovať na fyzickej pripravenosti hráčov, aby prišli čo najlepšie pripravení do svojich klubov na novú sezónu.