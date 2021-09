Najbližšie bola hliadka s Beňušom. Vo vodnom zjazde skončili Slováci mimo pódia

BRATISLAVA. Na majstrovstvách sveta vo vodnom zjazde v bratislavskom Čunove, ktoré sú súčasťou svetového šampionátu vo vodnom slalome, slovenskí reprezentanti nezískali v stredu v tímových súťažiach ani jednu medailu.

Najbližšie k nej mala hliadka kanoistov v zložení Matej Beňuš, Ladislav Daník a Jaromír Ivanecký. Slováci v konečnom účtovaní obsadili 4. priečku, od bronzu ich delilo 1,57 sekundy. Zlato putuje do Francúzska, striebro do Česka a bronz do Talianska.