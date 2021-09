Mirgorodský skončil po chybách posledný, Slafkovský a Beňuš zabojujú o medailu

Mirgorodský mal prvý dotyk na bránke č. 5, chybu urobil aj na deviatke a šestnástke. V závere na bránkach 20 až 22 už nemal síl a dostal tri päťdesiatky: "Mne sa nešlo dobre už od štartu, cítil som, že to nie je úplne ideálne. Vedel som, že spodok bude náročný, ale ubiehalo mi to, stopa nebola ideálna.

BRATISLAVA. Alexander Slafkovský a Matej Beňuš postúpili do finále C1 na MS vo vodnom slalome v Čunove. Do finálovej desiatky sa nedostal Marko Mirgorodský, ktorý nabral až 156-sekundovú penalizáciu a v semifinále skončil posledný.

Som sa to snažil tlačiť, ale napokon to nevyšlo. Bola to zvláštna jazda, cítil som sa dobre celú sezónu, dnes to bolo úplne opačne. Chcel som sa pobiť o finále, myslím si, že som na to mal, ale, bohužiaľ, nevyšlo to."