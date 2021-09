Slafkovský má striebro. Nebyť trestu, s Beňušom mohli pomýšľať na zlato

Obaja však prišli do cieľa so stratou menej ako 50 sekúnd na víťaza. Bez penalizácie by teda obaja mohli pomýšľať na zlato.

"Narazil som do prekážky, to sa mi predtým nestalo ani na tréningoch. Chytil som trochu bok lode, čo ma posunulo a potom som už netrafil bránku. Na tomto kanáli sme predtým trénovali minimálne, domácou vodou by som to nenazval. Moja jazda bola inak veľmi dobrá, dovolím si tvrdiť, že nebyť tejto chyby, mal by som medailu," uviedol Matej Beňuš pre RTVS.

"Táto sezóna bola mimoriadne namáhavá, som rád, že už mám po nej," dodal.

Slafkovský získal na svetovom šampionáte tretiu individuálnu medailu v kariére a opäť to bolo striebro. Dvadsaťtriročný Chaloupka si pripísal premiérový úspech na významnom podujatí, vo finále zajazdil čisto.