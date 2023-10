Grigar má za sebou šialený rok. V Paríži zažil najhorších pätnásť minút kariéry

BRATISLAVA. Na finálovom podujatí Svetového pohára na olympijskom kanáli si ju vybojoval Jakub Grigar, ktorý tak môže obhajovať striebro z predošlých hier v Tokiu. Miestenku na olympiáde získal opätovne aj Matej Beňuš v C1, ktorý mal veľmi blízko aj k titulu v SP. Napokon mu chýbali dva body. Grigar mieril do Francúzska s jednobodovou stratou na Martina Halčina a v semifinále obsadil devätnáste miesto - skončil tak o jednu pozíciu vyššie než potrebné minimum na prekonanie jeho krajanov.

Grigarovi olympijský kanál sadol

"Bol to šialený rok, keď sme vo februári odchádzali na sústredenie, nevedel som, či to dokážem vôbec upádlovať. Dúfali sme, že by nám mohlo pomôcť šťastie, ale výkony sa postupne zlepšovali," povedal. Grigarovi nevyšiel ideálne ani začiatok internej nominácie. "Pokaziť prvé aj druhé nominačné preteky nie je najlepšie, som rád, že sa mi to podarilo nakoniec zvládnuť," dodal 26-ročný kajakár pre TASR. Grigar vybojoval na svetovom šampionáte v Londýne poslednú možnú miestenku pre krajinu. Po pretekoch tak prišla na rad matematika a najskôr nastal zmätok o v súvislosti s možnou neúčasťou slovenského mužského kajaku na OH.

Jakub Grigar. (Autor: TASR)

"My ako pretekári sa naozaj musíme sústrediť len na naše výkony. Nemali sme to vôbec spočítané, po prejazde cieľom nám povedali, že miestenku nemáme. Bolo to pätnásť najhorších minút v mojej kariére," priznal Grigar. Olympijský kanál mu podľa vlastných slov sadol napriek vypadnutiu v semifinále: "Tie kvalifikačné jazdy ukazovali, že sa mi tam celkom darí a jazdy viem dať dokopy. Semifinálová nám ukázala, že nejaké resty tam ešte budú. Teraz máme desať mesiacov na to, aby sme lepšie spoznali vodu a pripravili sa čo najlepšie."

Bojovnosť svojho zverenca ocenil aj jeho tréner Lukáš Giertl, ktorý vedie strieborného olympionika z Tokia spolu so Stanislavom Gedjošom. "Neviem, či ma prekvapil, ale utvrdil ma v tom, že je bojovník a bojuje do posledného momentu. Potvrdil to aj v Paríži a napriek všetkým prekážkam, ktoré boli v ceste, sa mu to podarilo. Okrem mňa je v trénerskom osadenstve aj Stano Gejdoš, on má tiež veľkú zásluhu na tomto úspechu," povedal Giertl. Alfa a omega Beňuša Tretiu účasť na OH za sebou získal kanoista Matej Beňuš, bronzový olympionik z Ria. Za uplynulých 28 rokov tak "zabetónoval" spolu s Michalom Martikánom C1 takmer výlučne na dvoch pretekárov. Okrem nich štartoval pod piatimi kruhmi od OH 1996 len Juraj Minčík, bronzový kanoista zo Sydney. "Je to super, mali sme asi najviac šťastia a najlepšie výsledky, mňa takéto štatistiky tešia," povedal Beňuš pre TASR. VIDEO: Matej Beňuš po zisku olympijskej miestenky do Paríža

Štvrtý titul na SP mu ušiel len o dva body, no viac ho teší triumf v internej nominácii: "Cieľ tejto sezóny bol jasný a to bolo vybojovanie olympijskej miestenky. Jednoznačne to bola alfa a omega celej sezóny. Trochu ma samozrejme škrie, že mi ušiel titul v SP len o dva body, ale olympiáda to prebije." Beňuš bol v boji o titul napriek tomu, že nevyhral žiadne individuálne preteky. Spomedzi svojich krajanov nemal top výsledok v sérii nominačných pretekov, no výkony boli konzistentné.