Stále cítim túžbu vyhrávať, vraví Martikán. Chce pokračovať, hoci olympiáda je nereálna

Spolu s mládežníckymi kategóriami je však toto už 35. sezóna Michala Martikána. To je porcia, ktorú by si vedeli podeliť aj traja profesionálni športovci a každý z nich mať plnohodnotnú kariéru.

BRATISLAVA. Prvý raz sa do reprezentačného družstva dostal v prvom roku po rozdelení federácie - 1993. Vo vrcholovom športe tak pôsobí už tri dekády.

„Jeden z dôvodov prečo stále športujem je, že by som ešte rád zažil pár pretekov, ktoré by som chcel vyhrať. Stále si myslím, že to je možné.

Hoci mladí súperi sú silnejší verím, že na náročnej vode a náročnej trati to je stále v mojich silách. Veľmi ma to baví a som šťastný, že som si vybral túto cestu,“ vysvetľoval.

S pádlom v ruke krotí divokú vodu už štvrtú dekádu.