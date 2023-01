O olympiádu bude veľký boj. Beňuš chce skúsiť aj novú disciplínu

Je to tlak aj veľký boj, ktorý trvá niekoľko mesiacov. Posledné dve olympijské kvalifikácie zvládol najlepšie Matej Beňuš. Štartoval na olympiáde v Riu 2016 aj v Toku 2020. Favoritom je do tretice.

Lenže na olympiádu chcú ísť aj veterán Michal Martikán, Alexander Slafkovský a mladík Marko Mirgorodský.

Olympijský kanál ho sklamal

Pre každého by to bola výnimočná šanca. Michal Martikán je legenda vodného slalomu. Šiel by na šieste hry. Z OH sa ešte nevrátil bez medaily. Nie je však najmladší, hoci stále má veľkú motiváciu.

Alexander Slafkovský je medailistom z MS, ME aj víťazom Svetového pohára, ale na olympiáde ešte nikdy v kariére neštartoval. Je to jeho veľký sen.

Marko Mirgorodský zase patrí k nastupujúcej generácii. Má tri tituly majstra sveta, dva získal ako junior, jeden v kategórii do 23 rokov.

„Kto je z nich pre mňa najväčším konkurentom?