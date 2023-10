Slovensko na OH bude zastupovať Grigar. Do finále však nepostúpil

/zdroj: JOJ Šport/

Jakub Grigar, reprezentant SR v K1: "Na jednej strane som rád, že sa mi to podarilo, ale takéto chyby nemôžem robiť. Po operácii ramena to bol hlavný cieľ a dokázal som ho splniť. S takými dojazdami však nemôžem byť spokojný. Musel som sa vrátiť do jednej brány a nechal som tam všetky moje rezervy. Je to však za nami a teraz máme dosť času, aby sme to vylepšili a v budúcej sezóne som prišiel v dobrej forme. Olympiáda je snom každého športovca, od rána som bol nervózny, ale už som mal niekoľko takýchto pretekov za sebou. Kajak kros už nepôjdem, chceme si oddýchnuť. Máme toho dosť ako športovci, tak aj realizačné tímy."