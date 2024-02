Nevídané problémy Mintálovej, pre problémy s baktériami musela opustiť Austráliu

Počas sústredenia, ktorého cieľ je čo najlepšia príprava na OH v Paríži, doplatila na premnoženie toxických siníc a zamierila do moderného kanála v novozélandskom Aucklande.

Po troch tréningoch absolvovala aj prvé preteky, ktoré vnímala ako vhodnú prípravu.

"Ďalších dvanásť dní išlo všetko podľa plánu, no potom nám povedali, že ak zaprší, nebudeme môcť trénovať pre premnoženie toxických siníc vo vode. Žiaľ, tak sa aj stalo.

Najskôr to vyzeralo len na štvordňovú pauzu, čo by bolo ešte akceptovateľné. Neskôr nám však oznámili, že jedna z dôležitých hodnôt bola niekoľkonásobne prekročená, takže by to bolo nebezpečné pre naše zdravie.

Zvážili sme všetky možnosti a rozhodli sa, že sa za divokou vodou presunieme do Aucklandu na Nový Zéland," prezradila slovenská kajakárka v rozhovore pre Sport Management Company (SMC).