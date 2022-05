Mintálová sa delí o titul na ME. Dukátová: Toto si ešte nepamätám

"To nie je možné, obe sú prvé. Toto si ešte nepamätám," povedala v priamom prenose televízie JOJ Šport bývala reprezentantka Jana Dukátová.

Dvadsaťtriročná Žilinčanka dosiahla zatiaľ najväčší úspech vo svojej kariére.

"Je to moja domáca trať a je výnimočné tu súťažiť. A tiež preto, že som získala prvú medailu na ME. Čakať na ďalšie pretekárky bolo stresujúce, ale napokon to dobre dopadlo," povedala Mintálová tesne po úspešnom finále.

Neskôr pre JOJ Šport poznamenala: "Je úžasný pocit stať sa majsterkou Európy. Chcela som ísť čo najlepšie a veľmi som si priala, aby sa mi to podarilo. Dosiahnuť totožný čas sa nestáva často, je to výnimočné."

Slovensko získalo v disciplíne K1 žien na európskom šampionáte prvú medailu od roku 2016, kedy získala bronz Jana Dukátová. Tiež bola doposiaľ poslednou slovenskou víťazkou, keď triumfovala v roku 2010 v Čunove.