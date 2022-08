Slovákov čakajú nároční súperi. Bude to veľká škola, tvrdí Seman

BRATISLAVA. Slovenskí vodnopóloví reprezentanti odcestujú v piatok do dejiska ME v chorvátskom Splite s cieľom skončiť do 10. miesta.

Gruzínci urobili v priebehu uplynulých desiatich rokov progres, čo potvrdili aj na kvalifikačnom turnaji na ME v Tbilisi," uviedol center, ktorý by mal od novej sezóny pôsobiť v poprednom srbskom tíme Crvena zvezda Belehrad.

Neboli to ľahké rozhodnutia. Pri skladaní nominácie sme museli zvážiť aj to, či sú hráči dostatočne pripravení na záťaž," zdôraznil Oršula.

Kouč reprezentácie oslovil 28-30 hráčov, ktorí prichádzali do úvahy pre ME.

Brankár po žrebe zosmutnel

K oporám slovenského mužstva by mal patriť aj brankár Tomáš Hoferica. V apríli ukončil sezónu v maďarskom Miškovci a mal by sa sťahovať do francúzskeho Reims. Na ME si želal iných súperov:

"Keď som sa dozvedel, koho nám vyžrebovali, trochu som zosmutnel. Budeme však bojovať o čo najlepší výsledok. Máme ťažkú skupinu.

Taliani sú na každom vrcholnom podujatí v prvej trojke-štvorke, Čiernohorci v elitnej osmičke. Gruzíncov som veľmi nechcel, lebo sme s nimi prehrali v Tbilisi.

Práve v dueli s nimi však máme najväčšie šancu uspieť a vyhnúť sa tomu, aby sme skončili na poslednom mieste v skupine."