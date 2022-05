Góly ako na bežiacom páse. Dedinský strelec by si raz chcel zahrať proti ligistovi

PUSTÉ SADY, BRATISLAVA. V detstve hrával v obrane, v doraste sa presunul do zálohy a napokon zakotvil v útoku. Týždeň čo týždeň potvrdzuje, že je to jeho pravý post – v aktuálnej sezóne VII. ligy Galanta – Šaľa dal Ján Nétry z Pustých Sadov už 41 gólov. Hetrik pred kamerami „Za výbornú efektivitu vďačím spoluhráčom a trénerovi. Je to zatiaľ moja najúspešnejšia sezóna,“ uviedol pre Sportnet 24-ročný hráč. TJ Družstevník Pusté Sady paradoxne začal sezónu bezgólovou remízou, v nasledujúcich 26 stretnutiach však nastrieľal 118 gólov. V štyroch zápasoch dalo mužstvo dvojciferný počet gólov, Betonárisu Šaľa uštedrilo vysoké nádielky, keď doma vyhralo 16:1 a vonku 12:0.

Ján Nétry dal v prvom spomínanom stretnutí sedem gólov, v druhom šesť. Strelecky sa mu darilo aj v zápase proti Žihárcu, keď si pripísal päť presných zásahov a Pusté Sady vyhrali 11:1. Najviac si však cení hetrik v domácom súboji s Vlčanmi. „Vlčany patria medzi popredné mužstvá našej súťaže, góly proti nim sú cennejšie, ako keď vysoko zdoláme tímy zo spodnej časti tabuľky. Vyhrali sme 3:1, navyše tam vtedy boli aj kamery relácie Iná Liga. Každý bol nabudený, bral to vážnejšie,“ vravel Ján Nétry.

Iná Liga sa pritom zakladá na koncepte vtipnej stránky dedinského futbalu. „Tí fanúšikovia a starší funkcionári, hospodári, majú fakt vtipné hlášky, no my, hráči, sme to brali vážne, a chceli sme sa ukázať,“ dodal.

Pre zábavu a kolektív S futbalom začínal v Pate, neskôr pokračoval v Pustých Sadoch. Keď sa tam rozpadlo mužstvo, prešiel o dve dediny ďalej do Šalgočky. „Tam sa však futbal tiež rozpadol a zase som späť v Pustých Sadoch, kde sa medzitým futbal obnovil. Je tu teraz dobrá partia. Chodíme pravidelne na tréningy každý utorok a piatok, hoci nedostávame peniaze. Hráme len pre zábavu a kolektív,“ zdôraznil kanonier.

Mužstvo TJ Družstevník Pusté Sady.

Pusté Sady sú momentálne na treťom mieste VII. ligy, o prípadnom postupe zatiaľ nerozmýšľajú. Efektivitu Jána Nétryho si však všimli aj z iných klubov. „Dostal som pár ponúk, ale tie by som teraz nerozoberal,“ hovoril s úsmevom. Ako dieťa obdivoval Ronalda z Brazílie, neskôr sledoval výkony Messiho. Jeho najobľúbenejším zahraničným klubom je londýnsky Arsenal. „Všetci sa na mne smejú: prečo fandíš Arsenalu, furt sú štvrtí, nehrajú ani Ligu majstrov! Ale ja si stojím za svojím,“ vyhlásil Ján Nétry.

Chystá sa do Trnavy Doma je jeho favoritom jednoznačne Spartak Trnava. „Na finále pohára sme sa nedostali, lebo sme akurát hrali zápas, ale chystáme sa na posledné ligové kolo, keď sa budú lúčiť so Škrteľom,“ prezradil. V Pate takmer všetci fandia Spartaku, pre nich bol futbalový sviatok, keď sa štvrtoligový tím stretol v Slovnaft Cupe práve s Trnavou. Túto udalosť si nenechal ujsť ani Ján Nétry.

„Bolo to skôr ako prípravný zápas. Ak by došiel Slovan, chceli by ho vyradiť, no takto sa všetci tešili aj po prehre,“ poznamenal. Aj jeho snom je zahrať si raz proti prvoligistovi. O profesionálnej kariére však už nesníva. „Jamie Vardy už asi zo mňa nebude, aj keď nikdy nehovor nikdy,“ smial sa.

Brankár vykopol, fúkal vietor... Na dedinských trávnikoch dal už veľa gólov, no jeho najpamätnejším zážitkom je stretnutie, v ktorom neskóroval on, ale niekto iný.

„Hrali sme doma proti Jelke za dorast. Dlho bol stav 0:0, bili nás ako žito, stále boli pred našou bránkou, no nedali gól ani do prázdnej bránky. Fúkal vietor, náš brankár vykopol loptu z ruky a skončila v sieti. Vyhrali sme 1:0. Pamätám si to, ako by to bolo včera,“ pripomínal nevšedný zážitok. Ján Nétry v minulom kole proti Vinohradom nad Váhom nepremenil pokutový kop. „Brankár dobre odhadol stranu, a ja som to kopol zle. Slabo išla tá lopta,“ sebakriticky uznal strelec Pustých Sadov.

Ján Nétry.