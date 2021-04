Trnava šokovala Slovan, zažiaril hráč s najnižšou cenou na trhu

To je aj na pomery slovenskej ligy veľmi málo.

Trnavčania búrlivo oslavovali, kapitán Spartaka Martin Mikovič sa vrhol na zem a od radosti búšil do zeme.

„Budem si tento zápas pamätať,“ začal v rozhovore pre RTVS tréner Spartaka Michal Gašparík. Bolo to jeho prvé derby vo funkcii trénera.

Gašparík: Máme lepší tím

„Začalo to fanúšikmi pred zápasom. Bolo to fakt perfektné. Strašne nás to nakoplo,“ pochvaľoval si Gašparík. Čo ho potešilo pred zápasom?

Fanúšikovia Trnavy utvorili pozdĺž jednej z trnavských ulíc koridor a vyprevádzali autobus futbalistov na ceste do Bratislavy.