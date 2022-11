Rozhodca svoju chybu ľutuje: Chlapcom sa pôjdem ospravedlniť do šatne

„Pokiaľ futbalisti oslavujú nadmerný čas mimo hracej plochy, rozhodca ich môže napomenúť za zdržiavanie hry. Priestupky môže riešiť osobnými trestami, no nemôže nechať súpera rozohrať, keď nie sú splnené základné pravidlá pre začiatok hry a nadväzovanie na hru,“ dodal.

Ten má zatiaľ pozastavenú činnosť.

„Čo urobím je, že sa postavím čelom k družstvu, ktoré som poškodil. Pôjdem sa chlapcom ospravedlniť do šatne. Dohodol som si to už so šéftrénerom mládeže FK Poprad,“ dodal Olejár.

Tabuľka I. ligy U16