Náročnú etapu ovládol Martin. Bernala ohrozujú v celkovom poradí

Jazdec tímu Israel Start-Up Nation dotiahol do víťazného konca únik, ktorý odštartoval v záverečnom stúpani na Sega di Ala, a oslávil voj premiérový etapový triumf na podujatí.

Slovák Peter Sagan z Bory-Hansgrohe, ktorý si udržal cyklámenový dres lídra bodovacej súťaže, nezasiahol do súboja o víťazstvo. Etapa bola pre šprintérov príliš náročná. Rodák zo Žiliny prišiel do cieľa so stratou 36:28 min. na 128. mieste.