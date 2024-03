VIDEO: Nechal sa dobrovoľne knokautovať? Bojovník nastúpil bez záujmu o súboj

VIDEO: Islem Masraf vs. Mickaël Groguhe, ťažká váha (celý zápas)

Groguhe do klietky nastúpil s rukami dole a bez záujmu bojovať, čo jeho súper ihneď využil a po desiatich sekundách zvíťazil na knokaut.

"Tak to snáď nie, to snáď nie je pravda. O tomto sa ešte bude hovoriť. To som nepochopil," neveril komentátor vlastným očiam.

A niet sa čomu čudovať. Mickaël Groguhe nastúpil do zápasu naozaj zvláštnym spôsobom.