VIDEO: Kuriózny verdikt rozhodcu. Po sóle od polky ihriska zapískal ofsajd

Neuznaný gól vyšiel Bytčicu draho. ŠK Štiavnik nakoniec stretnutie otočil na 3:2 a do tabuľky si pripísal tri body.

Futbal na Slovensku sa dlhodobo borí s nedostatkom rozhodcov. Keďže ich je málo, pískajú veteráni či šestnásťročné deti.

Stáva sa, že hlavný pricestuje bez postranných rozhodcov, a tak vznikajú chyby pri určovaní postavení mimo hry.

„Hlavný píska, čo mu kričia hráči alebo diváci. A nervozita je na svete. O tejto téme by sa dala písať kniha. Prefíkanejší ľudia z lavičky to využívajú a pri každom útoku súpera vykrikujú – ofsajd. Rozhodca neváha a odpíska, aj keď nebol. Na lavičke sa potom všetci smejú, že to vyskúšali a vyšlo to,“ problém opísal Jozef Sečiansky, funkcionár FK Kľak Kľačno z ôsmej ligy.