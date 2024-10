VIDEO: Kuriózna penalta v druhej lige. Obranca sa pomýlil, chytil loptu do rúk

Draško Matej Marič-Bjekič si však myslel, že lopta bola už mimo hracej plochy a chytil ju do rúk.

To však už rozhodca Filip Glova ukazoval na biely bod. Za úmyselnú ruku v šestnástke nasledoval podľa pravidiel pokutový kop.

„Videl som to, hneď som zakričal, že je penalta. Asi ani naši hráči na to neprišli, bolo to prekvapenie pre všetkých,“ poznamenal tréner Petržalky Michal Kuruc.

„Bol to pre mňa šok, nikdy v živote som nevidel nič podobné,“ uviedol tréner Šamorína Vladimir Vassiljev. „Myslím si, že ak by ihneď rozohral, ani rozhodca by si neuvedomil, čo sa deje. Ale futbal je krásny aj pre tieto nevyspytateľné veci,“ doplnil.