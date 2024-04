VIDEO: Úsmevný rozhovor s Hradeckým. V Londýne nenastúpim, môžem si dať viac pív

BRATISLAVA, LEVERKUSEN. Narodil sa na bratislavských Kramároch, no nikdy na Slovensku nepôsobil. Keď mal Lukáš Hradecký jeden rok, presťahoval sa s rodičmi do Fínska, kde išiel jeho otec hrať volejbal.

Pre farmaceutov je to vôbec prvý titul v 120-ročnej histórii klubu.

„Neuveriteľné, že sme fakt tu. O chvíľu budem mať 35 rokov a toto ešte zažijem? Som vďačný, že môžem byť súčasťou fantastického klubu. Neskutočné, že sme to vôbec spravili,“ hovoril po slovensky po spečatení titulu pre TV Nova.

Pred šiestimi rokmi vyhral s Frankfurtom Nemecký pohár. Titul si však váži viac.

„S Eintrachtom to bolo maximum, čo sme mohli dokázať. Preto som prestúpil. Je to čarovné, musíme si to užiť. Dnes oslavujeme a pijeme,“ vravel kapitán Leverkusenu v návale emócií.