Alisson prepísal štatistiky. Dokázal to, čo žiaden iný brankár Liverpoolu

Svojou prítomnosťou sa snaží vytvoriť pre spoluhráčov priestor a pri troche šťastia aj sám zakončí. Je však len veľmi málo prípadov, keď je práve on hrdinom svojho tímu a strelí vytúžený gól.

Mužstvo potrebuje nutne skórovať, v nadstavenom čase dostane výhodu štandardnej situácie, a tak do súperovho pokutového územia zamieri aj brankár z opačnej strany ihriska.

BRATISLAVA. Je to situácia, ktorá sa občas vo futbale vyskytne.

"Absolútne neuveriteľné. Nemám na to ďalšie slová," napísal na sociálnej sieti twitter niekdajší útočník Liverpoolu Michael Owen.

O to emotívnejší bol pre Alissona moment, keď strelil svoj prvý gól v kariére.

Ťažké obdobie musel zvládnuť aj v osobnom živote. Jeho otec José sa totiž koncom februára utopil počas plávania v jazere na vlastnom pozemku v meste Lavras do Sul na juhu Brazílie. Tam žil so svojou manželkou.

"Tento úsmev je za všetko, čo sa stalo v mojej rodine. Futbal je môj život, odkedy si pamätám som ho hral s mojím otcom. Dúfam, že dnes tu bol a videl to," povedal v rozhovore pre televíziu Sky Sports.

"Je to pre moju rodinu aj pre chlapcov. Niekedy bojujete, bojujete, ale nedopadne to tak, ako dnes. Som veľmi šťastný, že som pomohol, je to veľmi dôležitý gól v súboji o Ligu majstrov. Nemôžem byť šťastnejší," doplnil Allison.

Gól svetovej triedy

V bohatej 129-ročnej histórii klubu z Anfield Road je vôbec prvým brankárom, ktorému sa podarilo skórovať.

V ére Premier League je celkovo šiestym, pred ním to dokázali Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard a Asmir Begovič.