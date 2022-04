So štyrmi exligistami v obrane nedostali v prvých štyroch jarných kolách ani gól

GALANTA. Keď sme na začiatku zimnej prípravy hovorili s trénerom futbalistov FC Slovan Galanta Denisom Tomaškovičom, netajil ciele klubu pokúsiť sa prebojovať v reorganizačnej sezóne do dvojskupinovej tretej ligy Západ. Galanta zimovala na deviatom mieste, no kouč vtedy ešte nevedel, že najlepšieho jesenného strelca mužstva Tomáša Horáka nakoniec angažuje fortunaligový FC ViOn Zlaté Moravce. Okrem poriadnej zimnej prípravy museli čierno-bieli hľadať náhradu za osemgólového Horáka. Vedeniu klubu sa nakoniec podarilo získať Poliaka Andrzeja Rutkiewicza, no prišli aj ďalšie posily. A nie hocijaké.

Rovno z fortunaligovej Serede získala Galanta hneď dva piliere zadných radov Ľubomíra Michalíka a Tomáša Hučka. Ešte pred sezónou prišiel z ŠKF Sereď ďalší exligista Martin Mečiar, no a ešte predminulé leto aj Denis Horník, ktorý má 38 prvoligových štartov za FC ViOn a Trnavu. Obrana Galanty preto vzbudzuje rešpekt. Výsledok? V prvých štyroch jarných kolách mužstvo - ako jediné v súťaži - neinkasovalo a z dvanástich možných bodov získalo desať so skóre 7:0.

V jarnej ouvertúre zdolala Galanta v domácom prostredí Lednické Rovne 1:0 po góle čerstvej posily Andrzeja Rutkiewicza, potom po góloch Rutkiewicza, Viktora Radványiho a Tomáša Tvrdého aj Nové Zámky (3:0), vzápätí doviezlo bod za bezgólovú remízu z Marcelovej a uplynulú nedeľu zdolalo doma 3:0 Partizánske, keď sa zapísal ďalší novic Lukáš Minarovič a tiež Rutkiewicz s Radványim. Nahradí góly Horáka Poliak Rutkiewicz? FC Slovan poskočil z jesenného deviateho miesta na siedme a na ôsme Nové Zámky má pred 22. kolom náskok troch bodov. Ktorý z troch domácich víťazných zápasov bol najťažší? „Určite ten prvý proti Lednickým Rovniam,“ hovorí tréner FC Slovan Galanta Denis Tomaškovič. „Súper hral jednoduchým štýlom a my sme mali problém sa presadiť v koncovke. Nakoniec sa nám to podarilo až sedem minút pred koncom.“

Zimná posila zadných radov Galanty Ľubomír Michalík (ešte v drese ŠKF Sereď, vľavo). (Autor: TASR)

So vstupom do odvetnej časti môžu byť v Galante teda spokojní. „Určite áno. Ak sme ale chceli vážne myslieť na konečné umiestnenie nad reorganizačnou čiarou, tak zvíťaziť v prvých troch domácich zápasoch bolo nutnosťou. Vývoj v tabuľke je však v tejto fáze súťaže ešte stále veľmi otvorený.“ Čierno-biely Slovan medzitým doviezol cenný bod z horúcej pôdy v Marcelovej za bezgólovú deľbu. „V Marcelovej je špecifické futbalové prostredie, ktoré tam vytvárajú fanúšikovia. Je to, samozrejme, veľká výhoda pre domácich hráčov, ktorí sú doslova hnaní dopredu. My sme to tam výsledkovo, našťastie, nejako ustáli, no z môjho pohľadu si ani jedno mužstvo nevypracovali vyloženú šancu. Bod získaný v Marcelovej hodnotím, ako zlatý.“ Mladému, 32-ročnému trénerovi pribudli v zime do mužstva dvaja mimoriadne skúsení futbalisti, ktorí hrali ešte minulú jeseň Fortunaligu za Sereď. Rodák z Kysúc, 38-ročný Ľubomír Michalík a 36-ročný Tomáš Hučko z neďalekej Šale odohrali v najvyšších súťažiach nespočetné množstvo zápasov. „Pracovať s takými profesionálmi, ako sú Ľubo Michalík a Tomáš Hučko by bolo skvelé pre každého trénera. V obrannej fáze sú pre nás obrovským prínosom a ja verím, že aj v ďalších ťažkých zápasoch nám ešte veľmi pomôžu. Pre našich mladších hráčov sú navyše veľkým vzorom. Nakoniec, aj ja sa s nimi občas poradím, čím pomáhajú aj mne, ako trénerovi.“

V prvých štyroch kolách odvetnej časti Galanta ešte neinkasovala. „To je zásluha celého mužstva, ale áno, oni sú pilierom obrany. V jeseni sme napríklad pomerne často inkasovali po štandardných situáciách, čo sa teraz zmenilo, veď sú to vynikajúci hlavičkári.“ Dodajme len, že treťoligová Galanta má v rozhodujúcej fáze súťaže v strede obrany exreprezentanta a bývalého hráča anglického prvoligového Boltonu Wanderers Ľubomíra Michalíka. Mužstvo však potrebuje v odvetách nahradiť góly Tomáša Horáka, po ktorom siahol v zime FC ViOn. Zdá sa, že Poliak Rutkiewicz je toho schopný, veď dal už tri góly v štyroch stretnutiach. „Súhlasím, i keď je to iný typ útočníka. Tomáš Horák je viac futbalový, ale Andrzej Rutkiewicz je v šestnástke súpera v niečom lepší. Som rád, že ho máme, zostáva len veriť, že bude strieľať góly aj naďalej,“ povedal tréner na adresu hráča, od ktorého si v klube veľa sľubujú a ktorého objavili za pomoci skautov. „No a po skúškach v dvoch prípravných zápasoch sme sa ho rozhodli z poľského MKP Carina Gubin angažovať. Doteraz hral tretiu a aj druhú ligu v Poľsku,“ povie tréner, ktorý prišiel do Galanta pred sezónou z piatoligového FC Báb. V reorganizačnej sezóne už ide do tuhého Odvetná časť súťaže je v plnom prúde a už ide do tuhého. Pocítia to práve Galanťania, ktorí najbližšie narazia na prvé dva celky vari najsilnejšej tretej ligy na Slovensku. Už túto nedeľu cestujú proti Váhu do Beluše, ktorá figuruje na druhom mieste. Mužstvo so šiestimi zimnými posilami nemusí zostať bez šance ani na Považí, hlavne, ak už nastúpi v plnej sile. „Otáznik ešte stále visí nad štartom Martina Mečiara, ktorý bol zranený, no inak by sme mali nastúpiť v kompletnom zložení,“ prezradil tréner Tomaškovič, ktorého sme sa ešte spýtali, na čo si jeho tím v Beluši trúfa? „V prvom rade chceme zanechať dobrý dodej a podať čo najlepší výkon. O zisku bodov je pred takýmto zápasom ťažké hovoriť, ale určite tam nejdeme prehrať. Je to futbal a v zápase sa môže udiať všeličo. Verím však, že úplne naprázdno neodídeme.“

Z fortunaligovej Serede prišiel do Galanty túto zimu aj Tomáš Hučko. (Autor: TASR)

Na kouča sme to skúšali aj otázkou, či je väčšia šanca získať povedzme bod v druhej Beluši, alebo týždeň nato doma s prvou a suverénnou Považskou Bystricou. „My sme hlavne radi, že sa môžeme porovnať s najsilnejšími mužstvami súťaže. V zápasoch urobíme všetko, čo bude v našich silách a už dnes sa na ne tešíme. Aj na dobrú, futbalovú atmosféru a všetko, čo k nej patrí.“ Po dvoch slabučkých „covidových“ sezónach skladala Galanta pred reorganizačným ročníkom úplne nové mužstvo. Navyše, v zime prišlo do základnej zostavy šesť nových hráčov. Okrem spomínaných Michalíka a Hučka zo Serede a Poliaka Rutkiewicza aj Máté Vass zo štvrtoligového Veľkého Medera, Adam Mihálik z druholigového Slovana Bratislava B a Lukáš Minarovič zo siedmoligových Bohdanoviec.