Milwaukee spoznalo svojho súpera, v play-off sa nepredstaví Chicago

Miami potiahla dvojica 31-bodových strelcov Jimmy Butler a Max Strus. Druhý menovaný zaznamenal sedem trojok vrátane kľúčovej 1:14 minúty pred koncom, ktorou poslal svoj tím do päťbodového náskoku (96:91).

Heat si v zápase play-in o 8. miesto vo Východnej konferencii poradili so Chicagom 102:91 a v prvom kole play-off narazia na Milwaukee Bucks, ktoré suverénne vyhralo celú základnú časť.

NEW YORK. Zostávajúce dve miestenky v play-off NBA získali v noci na sobotu basketbalisti Miami a Minnesoty.

"Nezáležalo na tom, proti komu hráme. Podstatné bolo nastaviť sa v hlavách na zápas, v ktorom išlo o všetko.

Výhra nás posúvala do play-off, prehra by znamenala koniec sezóny," citovala AFP Strusa, ktorý vyrastal na predmestí Chicaga a v sezóne 2019/2020 vstúpil do profiligy práve vo farbách Bulls.

"Nebudem klamať, toto víťazstvo má pre mňa aj preto trochu trpkú príchuť," nezabudol na svoju "býčiu" minulosť.

VIDEO: Zostrih najlepších akcii