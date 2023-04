Základná časť NBA sa skončila. Hráčom Lakers nestačila na priamy postup ani výhra

NEW YORK. Basketbalisti Minnesoty zvíťazili v posledný hrací deň základnej časti NBA doma nad New Orleansom 113:108.

Svojho súpera preskočili v tabuľke a posunuli sa na 8. priečku Západnej konferencie.

Postarali sa o jedinú zmenu medzi dvadsiatkou postupujúcich do vyraďovacej časti, zostávajúce dve priame pozície do play off si udržali Los Angeles Clippers a Golden State Warriors.

V nedeľu večer nastúpilo všetkých 30 tímov súťaže. Iba v zápase Timberwolves a Pelicans však mali motiváciu hrať naplno obe strany.