Súpera rozhodil tancami, zahodil ťaháky. Austrálsky brankár je hitom internetu

"Áno, stalo sa to, hovorili sme o tom," priznal neskôr 33-ročný Redmayne.

"Ak by sme mali poznámky na fľaši my a súper by to zbadal, tiež by ju zahodil niekam ďaleko. Viem, čo to znamená pre hráčov. Cítil som, že toto je moment, v ktorom ´buď zabijem, alebo budem zabitý´. Tak som to spravil," prezradil Redmayne pre austrálske médiá.

Papierik s číslami hráčov a ich preferovanými stranami pri jedenástkových kopoch je súčasť taktických plánov viacerých futbalových brankárov. Podobné ťaháky zvykne používať napríklad Jordan Pickford, brankár anglickej reprezentácie.

Redmayne sa stal v rodnej krajine hrdinom, no jeho kúsok sa nepáčil fanúšikom v Peru. Tamojší televízny vysielateľ Movistar Deportes nazval odhodenie fľaše "špinavou hrou".