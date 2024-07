Vémola prezradil najbližšie kroky po kariére. Do Bratislavy príde v novej funkcii

Nateraz však český bojovník ostáva mimo zápasenia, no ďalej bude pôsobiť v organizácii Oktagon MMA.

BRATISLAVA. Ak sa niekedy vráti do klietky, tak len kvôli trilógii s Attilom Véghom. Také bolo posolstvo Karlosa Vémolu po odvete storočia, ktorú dokázal vyhrať a upraviť skóre so svojim rivalom na 1:1.

„Plán B ešte úplne nemám. Za štrnásť dní nastupujem do svojej novej role na turnaji OKTAGON 59. Zatiaľ to teda nie je oficiálne oznámené, ale dohodli sme sa na tom s Palom a Ondrom vo Varoch.

A keď už zostáva len štrnásť dní, tak to už asi nie je žiadne veľké tajomstvo. Tak uvidíme, ako to zvládnem a ako sa to bude ľuďom páčiť.

Určite budem súčasťou Oktagonu a budem na mieste s ľuďmi, s ktorými je mi dobre. Chcel by som byť ako český Bisping alebo Daniel Cormier. Ako to robia v UFC.

Práve tá komunikácia s bojovníkmi, rozhovory a podobné veci. Byť v centre diania, nech už je to kdekoľvek na svete,“ prezradil Vémola.