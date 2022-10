Veľký zápas na obzore? Je to lúzer, odkazuje McGregor novému šampiónovi UFC

Machačeva by zdolal, Chabib podľa neho nič nedokázal

McGregor v príspevku načrtol názor na štýl dagestanského zápasníka a povedal, že je to práve on, kto má schopnosti na to zdolať v klietke Machačeva.

„Skvelý zápas a aj výkon. Vyvinul som si všetky zbrane, aby som zvíťazil nad týmto štýlom boja. Skúsenosť naproti ho*nu. Mám údery, ktoré ti zlomia tvár z klinču a zo spodných pozícií ti pohnú s mozočkom. Zvyšok mojho repertoáru už poznáš. Oceľová pravá noha, v ľavačke nabitý kanón,“ uviedol.

Bývalý kráľ ľahkej a perovej váhy UFC sa zastavil i pri Chabibovi Nurmagomedovi.

Dlhoročnému rivalovi, ktorý sa po smrti svojho otca v roku 2020 rozlúčil s profesionálnou kariérou MMA odkázal viacero urážlivých viet.

„Mám na to vyvinutý systém, aby som týchto chlapíkov zničil. On (Islam Machačev) je lúzer. Tlusťoch (Chabib) by mal zavrieť ústa, lebo nedokázal nič okrem toho, že nesplnil prianie svojho otca a zdrhol. Nedokázal si splniť sen tvojho otca, sám to vieš. Vedia to aj ľudia okolo teba.“

McGregor sa naposledy v súboji pod pravidlami MMA predstavil pred rokom v júli. V hlavnom súboji večera vtedy prehral s Američanom Dustinom Poirierom po hrozivej zlomenine nohy.