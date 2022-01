Jeden zápas, viacero bitiek. Trestných minút bolo viac ako čas zápasu

Pustili sa do seba hneď po vhadzovaní. Aj keď ich skrumáž netrvala dlho, vyburcovala oba tímy.

Aj keď to vyzeralo, že ich rozhodcovia oddelia, hráči im ušli z rúk a Carrick poslal svojho súpera k zemi. Pre McNabba to bola druhá bitka v zápase.

Aby toho nebolo málo, pokračovalo sa aj v tretej tretine. Obranca domácich McNabb všetko naštartoval nedovoleným tvrdým hitom. Opäť to naštartovalo skrumáž na ľade. Na samotný bodyček odpovedal Carrick a tentokrát to obrancovi Vegas nenechal len tak prejsť.

Na výsledku to ale nič nezmenilo. Kapitán Ducks Ryan Getzlaf síce z následnej presilovky znížil, ale bolo to až 12 sekúnd do konca zápasu. "Rytieri" zvíťazili 3:1.