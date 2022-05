Oktagon: Sivák potvrdil úlohu favorita, po zápase kritizoval Mågårda

Rivalitu potvrdil aj fakt, že si bojovníci neťukli rukavicami a rovno sa tak šlo do akcie. Už úvod súboja ukázal, že Sivák je naozaj najrýchlejším bojovníkom celej karty, keď začal bodovať hlavne bleskovou prednou rukou.

Obraz súboja sa nezmenil po celé 4 kolá a tak Sivák zaslúženie zvíťazil na body. Mågårdovi ku cti slúži fakt, že sa nenechal zlomiť ani po neskutočne tvrdých úderoch od Siváka.

"Je to úplná pecka. Ďakujem veľmi za podporu, strašne ma to motivovalo. Chcem ale sa opýtať súpera, prečo nič v súboji neurobil. Nemám rád ľudí, ktorí rozprávajú a potom nič neukážu. Takže nabudúce radšej menej hovoriť a viac konať," nedával si servítky pred ústa Sivák.

Kvality Síváka po súboji vyzdvihol aj dánsky bojovník, ktorý pripustil, že to nebolo ono, ale snažil sa aspoň vypromovať súboj.

"Je to veľmi dobrý bojovník, môžete byť hrdí na to, že ho máte. Som zápasník MMA a mám rád výzvy. Toto je váš najlepší bojovník, ale je to iný šport," poznamenal Mågård.

Sivák tak ukázal, že je právom považovaný za jedného z najleších postojárov nie len na domácej scéne.