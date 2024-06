UEFA uvoľnila do predaja ďalšie vstupenky. Naživo môžete vidieť všetky tri zápasy Slovákov

Krátko pred turnajom UEFA uvoľnila do predaja ďalšie vstupenky. Môže ísť o vstupenky, ktoré vrátili fanúšikovia alebo o uvoľnenie niektorých blokovaných sektorov.

Na zvyšné stretnutia základných skupín začínajú vstupenky od 400 eur a patria do vyšších kategórií. Je teda možné, že na zápasy slovenského tímu je k dispozícii viac vstupeniek.

Celkovo šlo do predaja 2,2 milióna vstupeniek na zápasy v základných skupinách.

Každý fanúšik si ju bude musieť stiahnuť do mobilu. Na prihlásenie musí použiť rovnakú e-mailovú adresu, ako pri registrácii na webovej stránke UEFA, aby mu boli vstupenky správne doručené.

Viagogo vytvára falošný dojem

Vstupenky na EURO sa snažia predávať aj sprostredkovateľské služby ako viagogo.com. Ide o redistribučný portál, ktorý predáva vstupenky aj na koncerty či športové podujatia a UEFA ho v minulosti zažalovala.

Platforma funguje ako sprostredkovateľ, ktorý spojí predajcu s kupujúcim a inkasuje za to poplatky, preto sú ceny vstupeniek v ponuke výrazne vyššie.

Viagogo často dáva do ponuky vstupenky, ktoré nevlastní a snaží sa ich ešte len získať, no vytvára dojem, že kupujúci získa vstupenku. Často takto dostáva kupujúceho do omylu, čo viacerí opisujú v recenziách.

Platforma ich pritom často vopred kupujúcich ubezpečuje, že na podujatie sa dostanú, čo nie je vždy pravda.