Ak všetko sadne, môžu stáť desiatky miliónov. Pošle EURO Slováka do veľkoklubu?

BRATISLAVA. Je to najžiadanejší, najdrahší a najuniverzálnejší slovenský futbalista súčasnosti. Na svojom poste patrí medzi európsku špičku. A to bez ohľadu na to, či hrá stopéra, alebo krajného obrancu. Ma famóznu ľavačku.

Dvadsaťšesťročný Dávid Hancko potvrdzuje svoju formu už dlhodobo v drese Feyenoordu Rotterdam, skauti najlepších klubov sveta ho majú dobre zanalyzovaného.

Jeho cena sa pohybuje okolo štyridsať miliónov. A môže ísť ešte vyššie.