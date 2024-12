Kde Xisco končí, Vlado znovu začína a 1000 zápasov žilinskej tresky (tréneroviny)

BRATISLAVA. Jedna dovolenka s Filipom Šebom na Srí Lanke a 14. decembra Ivan Kmotrík mladší na svojom Instagrame pravdepodobne oznámi ukončenie ukončenia kariéry mladého Vlada.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.

Ten s tým sekol po zápase proti Manchestru City a ako povedal Robo Vittek, to rozhodnutie bolo postavené viac na emóciách ako na zdravom rozume. Niečo ako Agbo, Voet alebo Medvedev. Tak, či onak, malý Vlado síce vynechal zopár zápasov Ligy majstrov, stále však stíha duel proti Michalovciach alebo v Ružomberku. Pre jarnú časť ligy samozrejme dobrá správa, menej sa jej potešia v Žiline.



ŠK Slovan Bratislava - MFK Dukla Banská Bystrica 3:1 4620 divákov Prvé body z čempions líg boli na dosah a Slovan odhalil aj to, ako blízko bol v lete k predaju Nina Marcelliho do červeno-čierneho dresu. Miláno ho chcelo aj Nino chcel odísť, ale Slovan chcel peniaze na drevo, žiadne sľuby, free spiny do kasína a zľavové poukazy do Duoma. Nino tento nepodarený transfer oslávil bombou na 2:3 v utorkovom zápase a užil si aj Kuco, na ktorého tifosi nezabudli. A v nedeľu pricestovala Dukla, o ktorej Boris Kitka v predzápasovom rozhovore prezradil, že nebezpečný bude Rymarenko.

VIDEO: Slovan Bratislava - Banská Bystrica

A on aj bol. Marcelli síce mohol otvoriť skóre už v prvej minúte, ale podarilo sa to až v tretej Rymarenkovi, ktorý si obranu Slovana zasekol s prehľadom po krásnej prihrávke Pišoju. Ten posledné zápasy súperí so Záhumenským o vianočné odmeny pre top nahrávača? Po zvyšok polčasu na Tehelnom poli hviezdil Trnovský, z ktorého si domáci útočníci urobili živý terč.

Ako povedal tréner Weiss na tlačovke, mužstvu veril aj cez polčas a jeho hráči dostali 10 minút na to, aby ich v pondelok neposlal do Grafobalu ku pásu. Stačilo 8. Tigran a Mak zápas zlomili, Robo neskôr pridal aj tretí gól a Dukla mala vybavené. Slovan znovu potvrdil energetický certifikát triedy A, obvodný lekár trénera Weissa pri pohľade naňho potvrdil termín preventívky.

FC Spartak Trnava - MFK Skalica 2:0 2339 divákov Do Trnavy sa vrátila dvojica Yao Vlasko a priniesli so sebou aj 3 body pre Spartak. V zápase, ktorý si červeno-čírni po dvoch góloch kontrolovali ako nedeľný hovädzí vývar. Čo sa na tlačovke nepáčilo Mišovi Gašparíkovi. Jeho hráči sa tak trochu hrajú na Slovan a v momente, keď v zápase vedú, už len čakajú, kedy sa odpíska koniec. Prípadne sú aj zápasy, kedy na ten koniec čakali aj bez toho, aby vôbec gól dali. Čakať sa nechcelo Hugovi Ahlovi, ktorému už vadili preležaniny zo sedenia na lavičke a do tridsiatky by chcel aj do niečoho kopnút. S klubom sa tak dohodol na rozviazaní zmluvy a na Švédov sa tak Trnaváci naďalej budú chodiť pozerať do IKEI.

Zápas otvoril svojim únikom pod Západnou tribúnou a zápisom Štetinu do jasličiek Yan Yao, ktorý našiel v šanci Jana Vlaska. Spartaku ale v sobotu zahrali iní traja krídelníci. Po ďalšej veľkej šanci hostí sa roztancoval Ofori a ešte pred polčasom zápas zavrel Azango, po centri Erika Daniela. VIDEO: Zostrih zápasu Trnava - Skalica

Ten doslova vo výkluse dostal loptu od Holíka a mal všetok čas sveta nájsť hlavu Azanga, ku ktorému sa platonicky vracal Yao. V rovnakom tempe chalan rieši aj svoje víza.