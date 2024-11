Optimista vidí pohár poloplný, realista ho vidí bez Dunajskej (tréneroviny)

BRATISLAVA. Ako som videl na Twitteri, MŠK Žilina si z rúk delegáta ÚLK prebrala titul za to, že dokázala mesiac vyvíjať tlak na Slovan. Po tomto kole má Slovan už náskok 3 body + dohrávku s Komárnom, slovom šesť bodov. Tešia sa aj v Dunajskej, kde sa už konečne môžu sústrediť iba na ligu.

Slovan si to urobil pekné už v prvom polčase a David Strelec môže na repre zraz odísť s kľudom, že bude útočníkom číslo 1. Pri prvom góle využil kolmicu Blackmana, pri treťom prihrávku do čistej gólovky od Mustafiča.

Weiss bol na druhej šťastný z 3 bodov a podotkol, že už sú unavení. To pre tých, ktorí si náhodou na trénerovi nevšimli, že posledný rok na tlačovkách vyzerá ako keby prečítal po sebe všetky Evitovky.

Z rovnakej pozície prihrával 4 minúty predtým na Strelca Mak, jeho úmysel však dokonale prečítal Kopas a zapísal sa aj do listiny strelcov. Skalica sa na Tehelné pole vybrala na kontrolný deň bránkových konštrukcií. Za stavu 0:0 ju Takáčovi opečiatkoval Alves, v druhom polčase zvonilo brvno priamo po rohu Skalice.

Inak sa hralo hore-dole, Takáč kryl 2 bomby Skaličanov spoza šestnástky a krátky bol iba na strelu kúzelníka s loptou, najlepšie krídlo od čias Bamideleho a nevlastného brata Jana Vlaska, Yanna Yaaa. Slovan má tak spolu s Trnavou momentálne v lige formu ako v Extrémnych premenách po roku spolupráce s Marošom Molnárom.



KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:2

1750 divákov

Trikrát opakovaný vtip už nie je vtip, do smiechu nie je po tomto zápase Mikimu Radványimu. Jeho mužstvo stráca zápasy ako SNS členov poslaneckého klubu. Najprv prehralo s Ružomberom gólom v 80. minúte, s Podbrezovou v 85., v Trnave v 81. a 84., doma s Dunajskou v 97 a teraz doma s Trnavou v 98.

Dátový analytik by mohol povedať, že aspoň toto má v Komárne stúpajúcu tendenciu. Doma je však už dlhodobo v Zlatých Moravciach Trnava. Moslimovia idú do neba, kde ich čaká 72 panien, hráči Trnavy idú na sklonku kariéry do ViOnu, kde ich čaká 72 bývalých spoluhráčov.

Mišo Gašparík avizoval, že Spartak už nechce prespať prvý polčas, aby musel otáčať a že on si ani za nič neoblečie zimnú bundu. Ono sa to zčasti podarilo, jeho hráči prespali len úvod toho druhého a Mišo to celé vydržal v jarnom outfite. Mne sa doma už v 20. minúte pri pohľade naňho zaplo podlahové kúrenie.