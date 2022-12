Úspechy i kontroverzie. O Austrálčana je záujem, Poliak si zavaril debatou s novinármi

Španielsky tréner žije v Katare už od roku 2006, najprv pracoval pri mládeži. Reprezentačné áčko prevzal pred šiestimi rokmi, má platný kontrakt do konca roka. Mužstvo Kataru na domácich majstrovstvách sveta dieru do sveta neurobila, o budúcnosti trénera zväz ešte neinformoval.

Gustao Alfaro (Ekvádor)

Tím Ekvádoru sa na turnaji prezentoval sympatickým futbalom, hoci napokon to nestačilo na postup zo skupiny. Zväz by preferoval, aby argentínsky tréner ostal pri mužstve až do ďalšieho svetového šampionátu, no 60-ročný Alfaro sa k ponuke ešte nevyjadril.

Aliou Cissé (Senegal)

Člen zlatej generácie Senegalčanov vedie národný tím od roku 2015 a zmluvu má do júna 2024. Nič nenasvedčuje tomu, že by pri mužstve nepokračoval. Senegal podal na svetovom šampionáte dobrý výkon a dostal sa do osemfinále, kde podľahol Anglicku.