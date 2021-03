Magoni sa ospravedlňuje. Vysvetľuje, ako myslel kritiku Vlhovej v médiách

Podľa informácií denníka Šport si Vlhová a taliansky kouč vyjasnili situáciu v Jasnej, kde testujú materiál na budúcu sezónu.

"Autor rozhovoru sa ma opýtal na to, čo si myslím o Petriných výkonoch v porovnaní s ostatnými lyžiarkami (Taliankami, pretože sú to talianske noviny), ale takisto Shiffrinovou a Mazeovou (teraz sa ma na to pýtajú všetci).

Aby ste to pochopili správne, chcel som zdôrazniť obrovskú kvalitu práce, ktorú Petra odviedla. Použil som na to špeciálny taliansky výraz, ktorým som vyjadril, že Petra má železné nohy, nie že je železo," uviedol skúsený taliansky kouč.