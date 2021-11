Dudov kouč prišiel na tréning v kostýme jednorožca. Vymýšľal som to dlho, vravel

KOLÍN. Tréner nemeckého futbalového klubu 1. FC Kolín Steffen Baumgart odštartoval karnevalovú sezónu v nezvyčajnom kostýme.

Oblečenie kouča slovenského reprezentanta Ondreja Dudu, v ktorom prišiel na tréning, v sebe kombinovalo prvky ružového prasiatka a jednorožca.

"Bol to môj nápad, vymýšľal som to dlho. Myslím, že sa mi to podarilo," cituje slová kouča, ktorý plyšový kostým doplnil ešte blonďavou parochňou a okuliarmi, portál rp-online.de.